Спрос на туры в Северную Корею вырос в пять раз

Путешествие на 8 дней обходится в 145 тыс. рублей на одного.

В России в 3 – 5 раз увеличился спрос на путешествия в КНДР, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Спрос на туры в КНДР в московском офисе [туроператора] вырос в пять раз, а в целом по компании "Восток интур" — в три раза за последние полтора года», — рассказала руководитель московского офиса «ВостокИнтур» Ирина Кобелева.

Она высоко оценивает туристический потенциал КНДР и, в частности, курорта Вонсан.

«Это очень красивый курортный город: 5 км чистого пляжа, прекрасное чистейшее море. Учитывая, что кроме россиян в Вонсан пока никого не пускают, это идеальное место для отдыха. Вся инфраструктура курорта соответствует требованиям туристов. Если появится прямой рейс из Москвы, доля туристов из Центральной России составит, вероятно, около 70%», — уточнила Кобелева.

Четырехдневное путешествие на наземном транспорте в КНДР из Владивостока обойдется от 35 тыс. рублей. Слетать в Пхеньян на четыре дня можно за 85 тыс. рублей.

Отдохнуть восемь дней на курорте Вонсан можно за 145 тыс. рублей на одного при двухместном размещении с трехразовым питанием, экскурсионной программой и логистикой, добавила представитель туроператора.