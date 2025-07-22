🚗 «Автоваз» осенью 2025 может перейти на четырехдневную рабочую неделю
«Автоваз» в начале осени может поменять график работы своих производств и ввести неполную четырехдневную рабочую неделю. Но окончательное решение будут принимать исходя из тенденций на рынке и экономических факторов.
В компании пояснили, что такие изменения вызваны общими тенденциями на российском авторынке: высокой ключевой ставкой и ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Также производителю мешает импорт иномарок.
«Импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)», — заявили в «Автовазе».
В компании добавили, что предпринимают необходимые шаги для обеспечения стабильной работы предприятия. Продолжается разработка и постановка на производство новых моделей, идет стимулирование продаж.
Выполнение принятых социальных обязательств будет продолжено в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором, подчеркнули в «Автовазе».
Комментарии1
Что и насильственное впихивание всем своих вёдер не помогает? Не иначе место проклятое