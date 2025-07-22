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Экономика России

🚗 «Автоваз» осенью 2025 может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Автопроизводитель думает о переходе на неполную рабочую неделю, но решение примут исходя из рыночных тенденций.

«Автоваз» в начале осени может поменять график работы своих производств и ввести неполную четырехдневную рабочую неделю. Но окончательное решение будут принимать исходя из тенденций на рынке и экономических факторов.

В компании пояснили, что такие изменения вызваны общими тенденциями на российском авторынке: высокой ключевой ставкой и ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Также производителю мешает импорт иномарок.

«Импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)», — заявили в «Автовазе».

В компании добавили, что предпринимают необходимые шаги для обеспечения стабильной работы предприятия. Продолжается разработка и постановка на производство новых моделей, идет стимулирование продаж.

Выполнение принятых социальных обязательств будет продолжено в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором, подчеркнули в «Автовазе». 

Автор

Михаил Жуховицкий

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Комментарии

1
  • Алейда

    Что и насильственное впихивание всем своих вёдер не помогает? Не иначе место проклятое

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