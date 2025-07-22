ФАС: нельзя повышать цены на воду и продовольствие в аэропорту

Против двух магазинов в аэропорту Внуково возбудили антимонопольные дела. Они действительно повышали стоимость питьевой воды.

Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за продукцией в московских аэропортах после сообщений о резком повышении цен на воду.

Сейчас ведомство анализирует цены в 28 регионах, где пассажиропоток в аэропортах больше 1 млн человек в год.

«Служба поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах», — сказано на сайте ФАС.

Московское УФАС провело проверку торговых точек в аэропорту Внуково. В результате нашли завышенные цены на питьевую воду в бутылках. В отношении оператора магазинов беспошлинной торговли и против ООО «Регстаэр-М» возбудили два антимонопольных дела.

Недавно мы писали, что в аэропортах Москвы за бутылку воды хотят больше 450 рублей.