С 1 августа 2025 блогеры-ИП в Амурской области смогут работать на патенте

Для деятельности «по распространению информации пользователем социальной сети» можно будет использовать ПСН.

Блогеры со статусом ИП в Амурской области с 1 августа 2025 года смогут работать на патенте. Об этом сообщает региональное УФНС.

Согласно закону Амурской области от 26.06.2025 № 653-ОЗ, использовать ПСН смогут налогоплательщики, которые выбирают «деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

Блогеры на ПСН должны соблюдать стандартные условия режима:

средняя численность работников – до 15 человек;

доходы – не больше 60 млн рублей в год.

Патент заменяет уплату НДФЛ. Налог на имущество по недвижимости, используемой для деятельности на патенте, надо платить только по кадастровой стоимости (ст. 346.43 НК). Страховые взносы платят за себя и за работников. По ним платят и НДФЛ.

На взносы можно уменьшить плату за патент:

если есть работники – не больше чем на половину стоимости патента;

если работников нет – на всю сумму.

Декларацию по ПСН отправлять не нужно, но нужно вести книгу учета доходов. ИП с работниками сдает отчетность по страховым взносам и НДФЛ с доходов работников.

Стоимость патента для блогеров, работающих в Благовещенске без работников, в 2025 году составит 2,6-2,7 тысяч рублей в месяц (стоимость зависит от количества дней в месяце). Если есть наемные работники, стоимость патента составит от 2,8 до 5,1 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества работников.

Получить патент можно на календарный год или на несколько месяцев в течение года, подав заявление в УФНС России по Амурской области. Срок подачи заявления на патент – до 10 рабочих дней до начала применения. Заявление на получение патента можно подать по ТКС, лично или по почте.

Патент выдадут через пять дней. Там будет указан период действия патента, стоимость и срок оплаты.