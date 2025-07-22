Банки отказываются одобрить ипотеку в 50% случаев
В июне 2025 года банки увеличили долю отказов в ипотеке. Они перестали одобрять больше половины заявок, а именно — 50,6%.
Для сравнения, в мае 2025 года доля отказов составляла 45,7%, а до этого момента показатель планомерно снижался с января. В начале года он был 51,8%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные НБКИ.
Из-за жесткого макропруденциального регулирования кредитные организации стали придерживаться консервативной политики и выдавать займы только клиентам с хорошей кредитной историей и с низкой долговой нагрузкой.
«С учетом введения макропруденциальных лимитов с 1 июля можно ожидать дальнейшего умеренного роста доли отказов в ипотеке», — считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
Объем просроченных долгов в ипотеке продолжает расти: по итогам 2025 года доля может составить 0,8-1%, тогда как в 2024 году показатель был 0,5%.
Также причиной увеличения доли отказов стала отмена комиссий, которые банки брали с застройщиков за доступ к льготным программам. В результате маржинальность выдачи льготных кредитов сократилась, банкам стало выгоднее выдавать рыночную ипотеку и предлагать классические кредитные продукты.
«Отмена комиссий существенно снизила привлекательность ипотечных выдач для банков. В начале года, напротив, банки стремились поддерживать выдачи на фоне их "просадки", в том числе за счет ослабления требований к заемщикам», — сказала старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
Комиссии для застройщиков отменили в мае 2025 года. Планировалось, что это будет мотивировать застройщиков снижать цены, но на практике стоимость жилья, наоборот, выросла. Глава Сбера Герман Греф заметил, что заявки и выдачи ипотеки упали примерно на 10-12%.
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