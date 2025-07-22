Если есть налоговые долги – деньги из резерва на ЕНС тоже спишут

Налогоплательщик может зарезервировать суммы для уплаты налогов. Но если будет отрицательное сальдо ЕНС, налоговая вернет деньги для уплаты задолженностей.

Налогоплательщик может зарезервировать суммы под уплату будущих налогов и взносов. Но это не имеет смысла, если есть налоговые задолженности. Если будет отрицательное сальдо, налоговая все равно вернет деньги на ЕНС из резерва, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Налоги и взносы списываются с ЕНС в установленном порядке при наступлении сроков их уплаты. И, если в резерве есть средства, а на ЕНС не хватает денег – налоговая заберет деньги из резерва и вернет на ЕНС нужную для списания сумму.

То есть, если есть долги по налогам – то не получится зарезервировать сумму, чтобы сначала оплатить новые обязательства. Долги спишут в первую очередь, резерв никак не спасет.

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