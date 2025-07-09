Как в 2025 году с ЕНС зарезервировать фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы-2025
Размер взносов ИП в 2025 году:
в совокупном фиксированном размере на ОПС и ОМС – 53 658 руб.;
с дохода на ОПС – 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей, но не более 300 888 руб.
Срок уплаты взносов:
в совокупном фиксированном размере на ОПС и ОМС – 28 декабря текущего года;
1% с дохода свыше 300 тыс. руб. на ОПС – 1 июля следующего года.
С учетом переноса срока из-за выходных срок уплаты взносов такой:
в совокупном фиксированном размере на ОПС и ОМС за 2025 год – 29.12.2025;
с дохода на ОПС за 2024 год – 01.07.2025;
с дохода на ОПС за 2025 год – 01.07.2026.
Отчетность по взносам ИП
Никаких отчетов по взносам ИП нет. ЕНП-уведомления на эти взносы не сдают. Налоговики сами делают начисления по своим данным и данным деклараций.
Правда, в этом году для расчета взносов 1% ИП на ОСНО данных их 3-НДФЛ недостаточно и теперь налоговики перед начислением взносов запрашивают дополнительные сведения о размере страховых взносов, включенных в профессиональный налоговый вычет.
Дело в том, что теперь для расчета взносов 1% у ИП на ОСНО учитывают не все расходы, а за минусом фиксированных взносов. Об этом мы рассказывали тут.
Зачет взносов
Обязанности сдавать заявление о зачете денег с ЕНС в счет взносов у ИП нет. Это можно делать добровольно.
До недавнего времени такой зачет был актуален для ИП на ОСНО, ЕСХН и УСН «доходы минус расходы».
Дело в том, что учесть взносы в расходах можно было только уплаченные взносы. А уплата фиксируется датой списания с ЕНС, которая из-за выходных всегда приходилась на следующий год.
Но в 2025 году поменяли срок уплаты фиксированных взносов. Теперь это 28 декабря, а не 31-ое, как было раньше.
Кроме того, с 2025 года ИП на УСН разрешили учитывать расходы в виде своих взносов независимо от факта их уплаты. Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы, мы разбирали тут.
А вот для ИП на ЕСХН и ОСНО по-прежнему зачет (резервирование) взносов остается актуальным, если они хотят включить их в расходы раньше, чем наступает срок их уплаты по НК.
Если ИП на ОСНО хочет уменьшить аванс по НДФЛ за полугодие на фиксированные взносы-2025, ему нужно подать заявление о зачете до конца полугодия.
Заявление о зачете
Форма заявления о зачете – КНД 1150057. В общем случае его можно подать только электронно, подписав КЭП (квалифицированной электронной подписью).
Но для ИП есть исключение – направить это заявление можно электронно через личный кабинет ИП без КЭП.
Зачет произойдет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.
До наступления срока уплаты взносы будут находиться в резерве (отложенной переплате). Вместе с тем, если у ИП будут долги по каким-то другим налогам, то резерв расформируют.
В заявлении о зачете важно правильно указать срок уплаты (с учетом переноса из-за выходных).
Например, для фиксированных взносов за 2025 год срок надо указать 29.12.2025, потому что 28 декабря – выходной.
Еще один нюанс – в 14-ом знаке КБК в заявлении должен быть 0, а не 1. То есть КБК указывают без уточнения признаков «налог», «пени», «штраф». О этом говорится в письме ФНС от 20.06.2023 № ЗГ-3-8/8042@.
КБК и сроки по взносам ИП за 2024 год для заявления о зачете смотрите в нашей таблице.
Взносы
КБК
Срок уплаты
Фиксированные взносы
18210202000010000160
29.12.2025
Взносы 1%
18210203000010000160
01.07.2026
Образец заявления:
Как хотят изменить правила зачета налогов, мы разбирали тут.
Ниже – ответы на самые популярные вопросы ИП по фиксированным взносам.
Сколько фиксированных взносов ИП за себя в 2025 году?
Размер взносов ИП в 2025 году – 53 658 руб. + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей (но не более 300 888 руб.).
Итого максимальные взносы за 2025 год – 354 546 руб.
Как рассчитать фиксированные взносы ИП за 2025 год?
Годовой размер взносов – 53 658 руб. Если ИП открылся или закрылся в середине года, то рассчитывать размер взносов надо в пропорции.
Для расчета можно воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором на Клерке или сервисом на сайте ФНС.
Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рулей считают так:
ИП на УСН «доходы» – от дохода;
ИП на УСН «доходы минус расходы» – с разницы между доходами и расходами (но скоро эту норму поменяют);
ИП на ЕСХН – с разницы между доходами и расходами (но скоро эту норму поменяют);
ИП на ПСН – с потенциального дохода за период действия патента;
ИП на ОСНО – с разницы между доходами и расходами за минусом фиксированных взносов.
Когда платить страховые взносы ИП за себя в 2025 году?
Фиксированные взносы за 2025 год надо уплатить до 28 декабря 2025 года
Фиксированные взносы за 2024 год надо было уплатить до 9 января 2025 года.
Взносы 1% за 2024 год надо было уплатить до 1 июля 2025 года.
Взносы 1% за 2025 год надо уплатить до 1 июля 2026 года.
Как заполнить платежку на фиксированные взносы ИП за себя в 2025 году?
Фиксированные взносы надо платить на ЕНС в виде ЕНП.
Платить надо на такие реквизиты:
Номер поля платежного поручения
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
017003983
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810445370000059
16
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
17
Номер казначейского счета
03100643000000018500
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
22
Код (УИП)
0
101
Статус
01
104
КБК
18201061201010000510
105
ОКТМО
0
106
Основание платежа
0
107
Налоговый период
0
108
Номер документа
0
109
Дата документа
0
24
Назначение платежа
Единый налоговый платеж
Что изменится в НК по фиксированным взносам мы рассказывали тут.
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