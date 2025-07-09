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Фиксированные взносы ИП
Как в 2025 году с ЕНС зарезервировать фиксированные взносы ИП

Как в 2025 году с ЕНС зарезервировать фиксированные взносы ИП

При желании ИП может зачесть сальдо ЕНС в счет уплаты фиксированных взносов. Зачем и кому это нужно и как это сделать?

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Фиксированные взносы-2025

Размер взносов ИП в 2025 году:

  • в совокупном фиксированном размере на ОПС и ОМС – 53 658 руб.;

  • с дохода на ОПС – 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей, но не более 300 888 руб.

Срок уплаты взносов:

  • в совокупном фиксированном размере на ОПС и ОМС – 28 декабря текущего года;

  • 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. на ОПС – 1 июля следующего года.

С учетом переноса срока из-за выходных срок уплаты взносов такой:

  • в совокупном фиксированном размере на ОПС и ОМС за 2025 год – 29.12.2025;

  • с дохода на ОПС за 2024 год – 01.07.2025;

  • с дохода на ОПС за 2025 год – 01.07.2026.

Отчетность по взносам ИП

Никаких отчетов по взносам ИП нет. ЕНП-уведомления на эти взносы не сдают. Налоговики сами делают начисления по своим данным и данным деклараций.

Правда, в этом году для расчета взносов 1% ИП на ОСНО данных их 3-НДФЛ недостаточно и теперь налоговики перед начислением взносов запрашивают дополнительные сведения о размере страховых взносов, включенных в профессиональный налоговый вычет.

Дело в том, что теперь для расчета взносов 1% у ИП на ОСНО учитывают не все расходы, а за минусом фиксированных взносов. Об этом мы рассказывали тут.

Зачет взносов

Обязанности сдавать заявление о зачете денег с ЕНС в счет взносов у ИП нет. Это можно делать добровольно.

До недавнего времени такой зачет был актуален для ИП на ОСНО, ЕСХН и УСН «доходы минус расходы».

Дело в том, что учесть взносы в расходах можно было только уплаченные взносы. А уплата фиксируется датой списания с ЕНС, которая из-за выходных всегда приходилась на следующий год.

  • Но в 2025 году поменяли срок уплаты фиксированных взносов. Теперь это 28 декабря, а не 31-ое, как было раньше.

  • Кроме того, с 2025 года ИП на УСН разрешили учитывать расходы в виде своих взносов независимо от факта их уплаты. Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы, мы разбирали тут.

А вот для ИП на ЕСХН и ОСНО по-прежнему зачет (резервирование) взносов остается актуальным, если они хотят включить их в расходы раньше, чем наступает срок их уплаты по НК.

Если ИП на ОСНО хочет уменьшить аванс по НДФЛ за полугодие на фиксированные взносы-2025, ему нужно подать заявление о зачете до конца полугодия.

Заявление о зачете

Форма заявления о зачете – КНД 1150057. В общем случае его можно подать только электронно, подписав КЭП (квалифицированной электронной подписью).

Но для ИП есть исключение – направить это заявление можно электронно через личный кабинет ИП без КЭП.

Зачет произойдет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

До наступления срока уплаты взносы будут находиться в резерве (отложенной переплате). Вместе с тем, если у ИП будут долги по каким-то другим налогам, то резерв расформируют.

В заявлении о зачете важно правильно указать срок уплаты (с учетом переноса из-за выходных).

Например, для фиксированных взносов за 2025 год срок надо указать 29.12.2025, потому что 28 декабря – выходной.

Еще один нюанс – в 14-ом знаке КБК в заявлении должен быть 0, а не 1. То есть КБК указывают без уточнения признаков «налог», «пени», «штраф». О этом говорится в письме ФНС от 20.06.2023 № ЗГ-3-8/8042@.

КБК и сроки по взносам ИП за 2024 год для заявления о зачете смотрите в нашей таблице.

Взносы

КБК

Срок уплаты

Фиксированные взносы

18210202000010000160

29.12.2025

Взносы 1%

18210203000010000160

01.07.2026

Образец заявления:

Страница 002 формы КНД 1150057
Страница 002 формы КНД 1150057

Как хотят изменить правила зачета налогов, мы разбирали тут.

Ниже – ответы на самые популярные вопросы ИП по фиксированным взносам.

Сколько фиксированных взносов ИП за себя в 2025 году?

Размер взносов ИП в 2025 году – 53 658 руб. + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей (но не более 300 888 руб.).

Итого максимальные взносы за 2025 год – 354 546 руб.

Как рассчитать фиксированные взносы ИП за 2025 год?

Годовой размер взносов – 53 658 руб. Если ИП открылся или закрылся в середине года, то рассчитывать размер взносов надо в пропорции.

Для расчета можно воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором на Клерке или сервисом на сайте ФНС.

Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рулей считают так:

  • ИП на УСН «доходы» – от дохода;

  • ИП на УСН «доходы минус расходы» – с разницы между доходами и расходами (но скоро эту норму поменяют);

  • ИП на ЕСХН – с разницы между доходами и расходами (но скоро эту норму поменяют);

  • ИП на ПСН – с потенциального дохода за период действия патента;

  • ИП на ОСНО – с разницы между доходами и расходами за минусом фиксированных взносов.

Когда платить страховые взносы ИП за себя в 2025 году?

  • Фиксированные взносы за 2025 год надо уплатить до 28 декабря 2025 года

  • Фиксированные взносы за 2024 год надо было уплатить до 9 января 2025 года.

  • Взносы 1% за 2024 год надо было уплатить до 1 июля 2025 года.

  • Взносы 1% за 2025 год надо уплатить до 1 июля 2026 года.

Как заполнить платежку на фиксированные взносы ИП за себя в 2025 году?

Фиксированные взносы надо платить на ЕНС в виде ЕНП.

Платить надо на такие реквизиты:

Номер поля платежного поручения

Наименование (поля) реквизита платежного документа

Значение

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Казначейство России (ФНС России)

17

Номер казначейского счета

03100643000000018500

61

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

22

Код (УИП)

0

101

Статус

01

104

КБК

18201061201010000510

105

ОКТМО

0

106

Основание платежа

0

107

Налоговый период

0

108

Номер документа

0

109

Дата документа

0

24

Назначение платежа

Единый налоговый платеж

Что изменится в НК по фиксированным взносам мы рассказывали тут.

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