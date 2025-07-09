Как в 2025 году с ЕНС зарезервировать фиксированные взносы ИП

Отчетность по взносам ИП

Никаких отчетов по взносам ИП нет. ЕНП-уведомления на эти взносы не сдают. Налоговики сами делают начисления по своим данным и данным деклараций.

Правда, в этом году для расчета взносов 1% ИП на ОСНО данных их 3-НДФЛ недостаточно и теперь налоговики перед начислением взносов запрашивают дополнительные сведения о размере страховых взносов, включенных в профессиональный налоговый вычет.

Дело в том, что теперь для расчета взносов 1% у ИП на ОСНО учитывают не все расходы, а за минусом фиксированных взносов. Об этом мы рассказывали тут.