Депутат предлагает перенести в мессенджер Max все данные из Telegram и WhatsApp
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву организовать перенос пользовательских данных в мессенджер Max из Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Предлагаю инициировать разработку государственной программы, которая обеспечит бесплатный, безопасный и удобный перенос данных <…> Прошу рассмотреть возможность выделения государственных средств на разработку и внедрение программы в кратчайшие сроки», — сказано в обращении Дмитрия Гусева.
Депутат объяснил, что у пользователей в привычных мессенджерах хранится много ценной информации. Если ее утратить при переходе, то возникнут неудобства и риски безопасности.
Также он напомнил, что после замедления работы видеохостинга YouTube социальная сеть ВКонтакте переносила видео с сервиса на свои ресурсы. Этот опыт считают успешным, поэтому можно организовать подобное и для контента из мессенджеров.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
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