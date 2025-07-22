Депутат предлагает перенести в мессенджер Max все данные из Telegram и WhatsApp

Контент из других мессенджеров хотят перенести в Max по аналогии с тем, как ВКонтакте переносила видео с YouTube.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву организовать перенос пользовательских данных в мессенджер Max из Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Предлагаю инициировать разработку государственной программы, которая обеспечит бесплатный, безопасный и удобный перенос данных <…> Прошу рассмотреть возможность выделения государственных средств на разработку и внедрение программы в кратчайшие сроки», — сказано в обращении Дмитрия Гусева.

Депутат объяснил, что у пользователей в привычных мессенджерах хранится много ценной информации. Если ее утратить при переходе, то возникнут неудобства и риски безопасности.

Также он напомнил, что после замедления работы видеохостинга YouTube социальная сеть ВКонтакте переносила видео с сервиса на свои ресурсы. Этот опыт считают успешным, поэтому можно организовать подобное и для контента из мессенджеров.