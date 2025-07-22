Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремисткой информации

Физлица заплатят до 5 тысяч рублей за намеренный поиск заведомо противоправного контента. Также будет штраф за рекламу VPN-сервисов, а их использование признают отягчающим обстоятельством в преступлениях.

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о штрафах до 5 тыс. рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN.

Физлиц, которые умышленно ищут заведомо противоправный контент и получают к нему доступ с помощью VPN-сервисов, могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тыс. рублей.

Минюст ведет список экстремистских материалов, сейчас в перечне порядка 5,5 тыс. позиций.

Также в ст. 14.3 КоАП внесут изменения, по которым компании могут оштрафовать от 200 до 500 тыс. рублей за распространение рекламы VPN-сервисов. Физлица заплатят от 50 до 80 тыс., а должностные лица — от 80 до 150 тыс.

Кроме того, появится новая ст. 274.4 УК, по которой за незаконную передачу абонентских номеров будет штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Такая же ответственность наступит, если организовать деятельность по передаче информации, которая нужна для регистрации пользователей в интернете.

С 1 сентября 2025 года суды будут признавать отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN или других программ для обхода ограничений.

Уголовная ответственность будет наступать за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены другие сроки.