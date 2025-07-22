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Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремисткой информации

Физлица заплатят до 5 тысяч рублей за намеренный поиск заведомо противоправного контента. Также будет штраф за рекламу VPN-сервисов, а их использование признают отягчающим обстоятельством в преступлениях.

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о штрафах до 5 тыс. рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN.

Физлиц, которые умышленно ищут заведомо противоправный контент и получают к нему доступ с помощью VPN-сервисов, могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тыс. рублей.

Минюст ведет список экстремистских материалов, сейчас в перечне порядка 5,5 тыс. позиций.

Также в ст. 14.3 КоАП внесут изменения, по которым компании могут оштрафовать от 200 до 500 тыс. рублей за распространение рекламы VPN-сервисов. Физлица заплатят от 50 до 80 тыс., а должностные лица — от 80 до 150 тыс.

Кроме того, появится новая ст. 274.4 УК, по которой за незаконную передачу абонентских номеров будет штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Такая же ответственность наступит, если организовать деятельность по передаче информации, которая нужна для регистрации пользователей в интернете.

С 1 сентября 2025 года суды будут признавать отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN или других программ для обхода ограничений.

Уголовная ответственность будет наступать за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены другие сроки.

Автор

Михаил Жуховицкий

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС

В мире обнала произошло поистине драматическое событие. Центральный аппарат ФНС запретил выводить техничкам и ИП деньги с ЕНС (единый налоговый счет), если положительное сальдо на ЕНС образовалось за счет поступления с третьего лица.

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС
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Комментарии

8
  • rcnrcn
    Суетолог

    о штрафах за поиск экстремисткой информации

    Так пусть эта экстремистка не ищет 🙃 Сделайте сообщить об ошибке

  • VadimBA

    Думается мне, Яндексом для поиска лучше не пользоваться...

    • Алейда

      Да ничем в нашей стране лучше не пользоваться. Один фиг не поможет. Будет как в 37-ом. Сажать будут за то, что работал на одном предприятии с предполагаемым террористом-экстремистом. Да и сам можешь быть обласкан властью сегодня, а завтра уже в тюрьме

    • VadimBA

      Стой, кто идёт!? Предъявите паспорт
      Остановись живое существо
      В этих местах ты бродишь напрасно
      Здесь таким существам ходить запрещено!

      Стой, кто летит!? Предъявите пропуск
      Нужно всякой птице документ иметь
      Потому, что птице нельзя за границу
      Просто так, без визы, самой перелететь.

      Припев: А-я-яй туда нельзя!
      А-я-яй сюда нельзя!
      А-я-яй туда нельзя!
      А-я-яй!

      ..............................

      https://aleks-melnikov.livejournal.com/40623.html

    • Татьяна
      Главный бухгалтер

      @Алейда, если Вы обратили внимание, то основные фразы, это: заведомо противоправный контент, умышленный поиск, экстремистские материалы, незаконную и тому подобное. Было бы странно, если это все бы приветствовалось, тем более в существующей ситуации в стране.

    • Алейда

      @Татьяна, вы действительно так наивны? Или прикидываетесь?

      У нас экстремистским признаётся что попало и когда попало. Это раз. Во-вторых, у меня, например, не всегда есть время книжку почитать и музыку послушать, не то чтобы читать 5000 страниц списка запрещёнки, который ещё и постоянно обновляется.

    • VadimBA

      @Татьяна, речь идет об информации для себя лично.

      Вы о Статье 29 Конституции РФ что-нибудь слыхали?

      тем более в существующей ситуации в стране

      А что у нас нынче за ситуация?

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