С 1 сентября 2025 года для мигрантов вырастут госпошлины
22 июля 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон об увеличении госпошлин для мигрантов.
С 1 сентября 2025 года начнут действовать следующие пошлины для иностранных граждан и лиц без гражданства:
Название госпошлины
Размер госпошлины
За выдачу или переоформление патента
4 200 рублей
За продление срока действия разрешения на работу
4 200 рублей
За выдачу дубликата патента или разрешения на работу
2 100 рублей
За внесение изменений в патент или разрешение на работу
2 100 рублей
Также установят или увеличат пошлины за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранцев по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Они позволят привлечь в бюджет дополнительные 17 млрд рублей.
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