С 1 сентября 2025 года для мигрантов вырастут госпошлины

За выдачу и продление срока патента или разрешения на работу будет нужно уплатить госпошлину в размере 4,2 тысяч рублей.

22 июля 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон об увеличении госпошлин для мигрантов.

С 1 сентября 2025 года начнут действовать следующие пошлины для иностранных граждан и лиц без гражданства:

Название госпошлины Размер госпошлины За выдачу или переоформление патента 4 200 рублей За продление срока действия разрешения на работу 4 200 рублей За выдачу дубликата патента или разрешения на работу 2 100 рублей За внесение изменений в патент или разрешение на работу 2 100 рублей

Также установят или увеличат пошлины за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранцев по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Они позволят привлечь в бюджет дополнительные 17 млрд рублей.