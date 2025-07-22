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Размер госпошлины

🚗 Госдума приняла закон: у владельцев автомобилей с 1 сентября 2025 года изменятся размеры госпошлин

Автомобилистам повысят госпошлину за получение ПТС, СТС, госномеров и прочих разрешений. Автошколам придется платить сбор в 15 тысяч рублей.

22 июля 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о повышении госпошлин.

Изменения коснутся владельцев транспортных средств, а также собственников автошкол. Для последних будет новый сбор — 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.

Как изменятся госпошлины

Услуга

Госпошлина сейчас

Госпошлина с сентября 2025 года

Получение паспорта транспортного средства (ПТС)

800 рублей

1 200 рублей

Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)

500 рублей (в бумажном виде)

1 500 рублей (в пластиковом виде)

1 500 рублей (в бумажном виде)

4 500 рублей (в пластиковом виде)

Получение госномеров

2 000 рублей

3 000 рублей

Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы

1 500 рублей

2 250 рублей

Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности

1 500 рублей

4 500 рублей

Разрешения на изменения в конструкцию ТС

1 000 рублей

3 000 рублей

Документ о допуске к перевозке опасных грузов

1 500 рублей

2 250 рублей

Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов

1 000 рублей

1 500 рублей

Получение госзнаков транспортных средств «Транзит»

200 рублей

Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Автор

Михаил Жуховицкий

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