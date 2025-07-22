🚗 Госдума приняла закон: у владельцев автомобилей с 1 сентября 2025 года изменятся размеры госпошлин

Автомобилистам повысят госпошлину за получение ПТС, СТС, госномеров и прочих разрешений. Автошколам придется платить сбор в 15 тысяч рублей.

22 июля 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о повышении госпошлин.

Изменения коснутся владельцев транспортных средств, а также собственников автошкол. Для последних будет новый сбор — 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.

Как изменятся госпошлины

Услуга Госпошлина сейчас Госпошлина с сентября 2025 года Получение паспорта транспортного средства (ПТС) 800 рублей 1 200 рублей Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) 500 рублей (в бумажном виде) 1 500 рублей (в пластиковом виде) 1 500 рублей (в бумажном виде) 4 500 рублей (в пластиковом виде) Получение госномеров 2 000 рублей 3 000 рублей Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы 1 500 рублей 2 250 рублей Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности 1 500 рублей 4 500 рублей Разрешения на изменения в конструкцию ТС 1 000 рублей 3 000 рублей Документ о допуске к перевозке опасных грузов 1 500 рублей 2 250 рублей Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов 1 000 рублей 1 500 рублей Получение госзнаков транспортных средств «Транзит» 200 рублей

Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.