🚗 Госдума приняла закон: у владельцев автомобилей с 1 сентября 2025 года изменятся размеры госпошлин
22 июля 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о повышении госпошлин.
Изменения коснутся владельцев транспортных средств, а также собственников автошкол. Для последних будет новый сбор — 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.
Как изменятся госпошлины
Услуга
Госпошлина сейчас
Госпошлина с сентября 2025 года
Получение паспорта транспортного средства (ПТС)
800 рублей
1 200 рублей
Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)
500 рублей (в бумажном виде)
1 500 рублей (в пластиковом виде)
1 500 рублей (в бумажном виде)
4 500 рублей (в пластиковом виде)
Получение госномеров
2 000 рублей
3 000 рублей
Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы
1 500 рублей
2 250 рублей
Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности
1 500 рублей
4 500 рублей
Разрешения на изменения в конструкцию ТС
1 000 рублей
3 000 рублей
Документ о допуске к перевозке опасных грузов
1 500 рублей
2 250 рублей
Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов
1 000 рублей
1 500 рублей
Получение госзнаков транспортных средств «Транзит»
200 рублей
Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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