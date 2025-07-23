🏦 ФАС оштрафует Газпромбанк за ненадлежащую рекламу

ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Рекламный ролик банка транслировали по радио: сообщалось о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. Но при этом в ролике не говорили о важных условиях получения финансовой услуги.

ФАС возбудила дело и признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей.

Банку грозит штраф в соответствии со ст. 14.3 КоАП.