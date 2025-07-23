Власти обещают бороться с налоговой оптимизацией

Замруководителя администрации президента считает, что люди должны производить в два раза больше.

Государство должно и будет бороться с компаниями, которые хотят выиграть конкуренцию с помощью оптимизации налогов. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

«Конкуренция должна происходить за счет критериев эффективности, а не критериев оптимизации налогообложения. То, с чем государство должно бороться и будет бороться как раз: с теми не совсем добросовестными компаниями, которые за счет оптимизации налогов пытаются выиграть конкуренцию», — пояснил Орешкин.

По его словам, число занятых в ближайшие годы расти не будет. То есть чтобы экономика производила в два раза больше, те же люди должны производить в два раза больше, уточнил замруководителя АП.

Это сопряжено с серьезными изменениями с точки зрения и развития людей, и развития процессов в компаниях. Это всегда превышение собственных границ и возможность сделать больше теми же ресурсами, подчеркнул Орешкин.