В Европе перестала проходить оплата по картам UnionPay от РСХБ

Оплата по картам UnionPay Россельхозбанка (РСХБ) перестала проходить в странах ЕС. Сейчас там работают карты только Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).

Представители АТБ рассказали, что платежи по-прежнему доступны в Германии, Греции, Египте, Турции, на Шри-Ланке и других местах. Банк не находится под санкциями, но клиентам все же рекомендуют иметь запасной метод оплаты в поездках. Об этом пишут Известия.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что европейские банки отказались работать с РСХБ из-за санкций. Однако в Европе принимали карты UnionPay, выпущенные этим банком, даже несмотря на то, что в отношении организации действуют ограничения ЕС и США с 2022 года.

Также эксперт не исключает, что ограничения в отношении платежной системы UnionPay — это сигнал Китаю о том, что санкции могут распространить и на них.

Самый надежный способ не остаться в путешествии без возможности что-либо оплатить — возить с собой наличные. Другой способ — выпустить карту Visa или Mastercard в банке дружественной страны. Чаще всего их оформляют в Киргизии или в Казахстане, но это можно сделать по доверенности удаленно. Стоит такая услуга около 30-50 тыс. рублей.

Недавно мы писали, появились временные ограничения на операции по картам Unionpay, которые выпустил Россельхозбанк.