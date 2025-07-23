На БПЛА массой до 30 кг установили нулевой НДС
При продаже в России БПЛА массой от 0,15 до 30 кг, произведенных в ЕАЭС будет действовать ставка НДС 0%. А ввоз комплектующих для их производства и ремонта освобожден от НДС. Такой закон 22 июля 2025 приняла Госдума.
Пока нулевой НДС действует только при ввозе и продаже беспилотников тяжелее 30 кг.
Закон вводит в НК поправку об установлении НДС в размере 0% при продаже беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории ЕАЭС. Такая же ставка введена для продажи запчастей, двигателей и комплектующих для производства, ремонта или модернизации таких БПЛА.
Также освобождены от НДС операции по ввозу на территорию РФ двигателей, запчастей и других комплектующих для производства, ремонта или модернизации указанных беспилотников.
Выпадающие доходы бюджета будут частично компенсированы за счет стимулирования производства и увеличения объемов продаж дронов, рассчитывают авторы закона.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
Льгота будет применяться до 31 декабря 2027 года.
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