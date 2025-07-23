3 млн пользователей хранят чеки в приложении ФНС

С 1 марта 2025 года продавцы могут официально отправить электронный чек покупателям через сервис ФНС «Мои чеки онлайн».

В мобильном приложении «Мои чеки онлайн» уже зарегистрировалось больше 3 млн пользователей.

Сервис позволяет хранить чеки о покупках в электронном виде. С 1 марта 2025 года он стал одним из официальных способов отправки кассового чека. Продавец может направить документ только после получения согласия покупателя.

ФНС перечислила пять преимуществ приложения «Мои чеки онлайн»:

документы, подтверждающие оплату, не выцветут. Это важно, когда придется вернуть товар по гарантии или получить налоговый вычет;

электронные чеки всегда под рукой, их не нужно специально собирать;

пользователи могут сами добавить чек в приложение, отсканировав QR-код;

быстрая авторизация по номеру телефона;

экологичность.

Приложение «Мои чеки онлайн» можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery, Google Play и AppStore. А также пользоваться сервисом через официальный сайт ФНС.