3 млн пользователей хранят чеки в приложении ФНС
В мобильном приложении «Мои чеки онлайн» уже зарегистрировалось больше 3 млн пользователей.
Сервис позволяет хранить чеки о покупках в электронном виде. С 1 марта 2025 года он стал одним из официальных способов отправки кассового чека. Продавец может направить документ только после получения согласия покупателя.
ФНС перечислила пять преимуществ приложения «Мои чеки онлайн»:
документы, подтверждающие оплату, не выцветут. Это важно, когда придется вернуть товар по гарантии или получить налоговый вычет;
электронные чеки всегда под рукой, их не нужно специально собирать;
пользователи могут сами добавить чек в приложение, отсканировав QR-код;
быстрая авторизация по номеру телефона;
экологичность.
Приложение «Мои чеки онлайн» можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery, Google Play и AppStore. А также пользоваться сервисом через официальный сайт ФНС.
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