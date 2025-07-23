Почта России: пенсионные деньги использовали по назначению, а не в интересах компании
Представители Почты России опровергли информацию о том, что компания использовала в своих целях деньги, предназначенные для выплаты пенсий и социальных пособий.
Они объяснили, что переводы от Социального фонда учитываются и хранятся на специальных счетах, которые отрываются в соответствии с требованием Центробанка.
«Как либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно», — заявили в Почте России.
Недавно мы писали, что аудиторы Счетной палаты связали нарушений сроков доставки пенсий с тем, что Почта России могла извлекать доход от размещения этих денег на банковских счетах.
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