Почта России: пенсионные деньги использовали по назначению, а не в интересах компании

В компании рассказали, что пенсии и пособия учитываются на специальных счетах, поэтому Почта России не могла размещать эти деньги на банковских счетах для получения доходности.

Представители Почты России опровергли информацию о том, что компания использовала в своих целях деньги, предназначенные для выплаты пенсий и социальных пособий.

Они объяснили, что переводы от Социального фонда учитываются и хранятся на специальных счетах, которые отрываются в соответствии с требованием Центробанка.

«Как либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно», — заявили в Почте России.

Недавно мы писали, что аудиторы Счетной палаты связали нарушений сроков доставки пенсий с тем, что Почта России могла извлекать доход от размещения этих денег на банковских счетах.