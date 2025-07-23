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Почта России: пенсионные деньги использовали по назначению, а не в интересах компании

В компании рассказали, что пенсии и пособия учитываются на специальных счетах, поэтому Почта России не могла размещать эти деньги на банковских счетах для получения доходности.

Представители Почты России опровергли информацию о том, что компания использовала в своих целях деньги, предназначенные для выплаты пенсий и социальных пособий.

Они объяснили, что переводы от Социального фонда учитываются и хранятся на специальных счетах, которые отрываются в соответствии с требованием Центробанка.

«Как либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно», — заявили в Почте России.

Недавно мы писали, что аудиторы Счетной палаты связали нарушений сроков доставки пенсий с тем, что Почта России могла извлекать доход от размещения этих денег на банковских счетах.

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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