Счетная палата: Почта России уводила пенсионные деньги на сторонние счета

Чтобы Почта России не могла переводить пенсии и пособия россиян на свои банковские счета и получать от этого доход, аудиторы предложили установить механизм компенсаций за задержку выплат.

В Счетной палате удивились, что Почта России потратила 1,5 млрд рублей на спонсорство и 600 млн на пиар в медиа и социальных сетях, тогда как ее долги начали резко расти.

Государственный почтовый оператор мог размещать на своих банковских счетах средства, которые должны идти на выплату пособий и пенсий. Об этом пишут «Ведомости».

Социальный фонд в 2020-2024 годах выявил у Почты России 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1-20 дней. Аудиторы Счетной палаты связали такие задержки с тем, что почта могла извлекать доход от размещения этих денег на банковских счетах.

Правительству уже порекомендовали ввести компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий, чтобы пресечь подобные нарушения.

По данным Почты России, процент доставки пенсий составляет 98,6%. Предприятие доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателям социальных выплат.

Недавно мы писали, что Счетная палата признала деятельность Почты России неэффективной.