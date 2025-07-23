Счетная палата: Почта России уводила пенсионные деньги на сторонние счета
В Счетной палате удивились, что Почта России потратила 1,5 млрд рублей на спонсорство и 600 млн на пиар в медиа и социальных сетях, тогда как ее долги начали резко расти.
Государственный почтовый оператор мог размещать на своих банковских счетах средства, которые должны идти на выплату пособий и пенсий. Об этом пишут «Ведомости».
Социальный фонд в 2020-2024 годах выявил у Почты России 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1-20 дней. Аудиторы Счетной палаты связали такие задержки с тем, что почта могла извлекать доход от размещения этих денег на банковских счетах.
Правительству уже порекомендовали ввести компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий, чтобы пресечь подобные нарушения.
По данным Почты России, процент доставки пенсий составляет 98,6%. Предприятие доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателям социальных выплат.
Недавно мы писали, что Счетная палата признала деятельность Почты России неэффективной.
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