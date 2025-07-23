Россия предложила ООН защищать права малого и среднего бизнеса

Во время встречи в Нью-Йорке Россия представила свою систему сервисов для МСП и заявила, что готова поделиться технологиями со странами ООН.

В Организации Объединенных Наций (ООН) нужно создать должность спецпосланника по защите прав малого и среднего предпринимательства (МСП). С таким предложением выступил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Мы оформили официальную инициативу о назначении специального посланника генсека ООН по защите прав МСП. С нашей точки зрения, в свете нынешних финансовых трудностей ООН этот пост может функционировать без оплаты труда», — сказал Борис Титов.

Сейчас в РФ в режиме одного окна работает цифровая платформа МСП, а также на Госуслугах есть много сервисов для малого бизнеса. Они объединяют регистрацию предпринимателей, банковские услуги, доступ к кредитам и налоговую отчетность. Такими технологиями Россия может поделиться с ООН.