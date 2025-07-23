Таможня обнаружила контрабанду валюты на сумму 1,2 млрд рублей

Чаще всего россияне пытались вывезти доллары и евро в Турцию, ОАЭ, Китай, Узбекистан и в Азербайджан.

За шесть месяцев 2025 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли 6 314 фактов незаконного перемещения валюты на сумму 1,2 млрд рублей.

В основном россияне пытались контрабандой провезти доллары и евро. Чаще всего деньги вывозили в ОАЭ, Турцию, Китай, Азербайджан и Узбекистан.

Всего по ст. 200.1 УК возбудили 37 уголовных дел, из них 19 — по фактам незаконного ввоза денег на территорию РФ. Еще за недекларирование или недостоверное декларирование завели 6 277 административных дел по ст. 16.4 КоАП, из которых 3 376 связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в сумме больше, чем 10 тыс. долларов.

Со 2 марта 2022 года действует Указ Президента от 01.03.2022 № 81. Он временно запрещает вывозить из РФ наличную валюту больше 10 тыс. долларов.

«При ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в 10 тыс. долларов США, их необходимо письменно задекларировать», — сказано в телеграм-канале ФТС.

Если в Россию ввозят валюту на сумму больше, чем 100 тыс. долларов, то нужно приложить документы, подтверждающие происхождение денег.

Важно, что письменно декларирование наличных не предполагает взыскания пошлин и налогов с указанной суммы.