ЦОК ОК ОБЩАЯ 3500 21.07 Мобильный
ЭДО

В налоговую теперь можно отправлять электронные таблицы в формате Open Document Format

Налоговая служба поменяла формат для электронного документооборота.

ФНС изменила формат документа для обеспечения ЭДО с налоговиками. Приказ ведомства от 18.06.2025 № ЕД-7-26/535@ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действующий формат документа утвержден приказом от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@. После вступления в действие нового приказа он утратит силу.

В частности, в новом электронном формате предусмотрена возможность отправки документов в виде электронных таблиц, созданных в формате Open Document Format

Новый формат документа для обеспечения ЭДО с налоговиками вступит в силу с 22 сентября 2025 года.

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум