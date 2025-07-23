В налоговую теперь можно отправлять электронные таблицы в формате Open Document Format
ФНС изменила формат документа для обеспечения ЭДО с налоговиками. Приказ ведомства от 18.06.2025 № ЕД-7-26/535@ опубликован на официальном портале правовой информации.
Действующий формат документа утвержден приказом от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@. После вступления в действие нового приказа он утратит силу.
В частности, в новом электронном формате предусмотрена возможность отправки документов в виде электронных таблиц, созданных в формате Open Document Format.
Новый формат документа для обеспечения ЭДО с налоговиками вступит в силу с 22 сентября 2025 года.
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