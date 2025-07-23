В страховой стаж войдет период ухода за всеми детьми — законопроект прошел первое чтение

Сейчас в страховом стаже учитывают только время ухода за четырьмя детьми до 1,5 лет. Это хотят изменить и считать время, которое уделили всем детям в семье.

23 июля 2025 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, по которому в страховой стаж будут включать все время ухода за каждым ребенком до 1,5 лет.

Пока что в стаже учитывают только периоды по уходы за четырьмя детьми, то есть до шести лет в общей сложности.

Также женщины, которые удостоены звания «Мать-героиня» будут получать дополнительные ежемесячные выплаты более 72 тыс. рублей. Их назначат, если отказаться от льгот по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения.

Фактически, для Матерей-героинь будут действовать те же меры поддержки, что и для Геров России и Героев Труда. Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили или воспитали 10 и более детей.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 января 2026 года.