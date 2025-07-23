Центробанк хочет наказывать тех, кто вводит инвесторов в заблуждение

Распространение информации, которая вводит розничных инвесторов в заблуждение, будут расценивать как манипулирование рынком. За это грозит административное и уголовное наказание.

Центробанк обсуждает с Минфином идею ужесточить ответственность за распространение на финансовом рынке информации, которая вводит инвесторов в заблуждение.

Регулятор хочет за недостоверную и вводящую в заблуждение информацию для инвесторов наказывать так же, как и за манипулирование рынком. По мнению ЦБ, это соотносится с международной практикой борьбы с обманом. Об этом пишет РБК.

Сейчас за манипуляции рынком предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на четыре года. Пока что преступлением считается только заведомо ложная информация, но ЦБ хочет считать манипулированием все действия, которые могут ввести инвесторов в заблуждение.

Информация, которая вводит инвесторов в заблуждение, может исходить от телеграм-каналов или от топ-менеджеров компаний, которые делают публичные заявления в СМИ или общаются лично с инвесторами.