Путин подписал закон: организацию признают экстремисткой из-за приговора ее руководителю

Если участник или создатель организации получит обвинительный приговор за экстремистскую деятельность, то сообществу присвоят статус экстремистского. О такой компании запрещено распространять информацию.

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 215-ФЗ, по которому организация получит статус экстремистской, если в отношении ее руководителя, основателя или участника вынесли приговор за экстремистскую деятельность.

Согласно изменениям, организацию признают экстремистской после того, как в законную силу вступит обвинительный приговор создателю или участнику сообщества по ст. 282.1 УК.

Информацию об экстремистских сообщества включают в перечень Минюста. Новые поправки запрещают распространять информацию об организациях, которые есть в этом списке.