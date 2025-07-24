Путин подписал закон: организацию признают экстремисткой из-за приговора ее руководителю
Если участник или создатель организации получит обвинительный приговор за экстремистскую деятельность, то сообществу присвоят статус экстремистского. О такой компании запрещено распространять информацию.
23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 215-ФЗ, по которому организация получит статус экстремистской, если в отношении ее руководителя, основателя или участника вынесли приговор за экстремистскую деятельность.
Согласно изменениям, организацию признают экстремистской после того, как в законную силу вступит обвинительный приговор создателю или участнику сообщества по ст. 282.1 УК.
Информацию об экстремистских сообщества включают в перечень Минюста. Новые поправки запрещают распространять информацию об организациях, которые есть в этом списке.
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