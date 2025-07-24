🎓Компании подали больше 62 тысяч заявок на целевое обучение

Работодатели собираются заключить с будущими выпускниками 132 тысячи договоров, а студенты могут получить образование и гарантированную работу.

По целевому обучению на 2025/2026 учебный год работодатели уже подали свыше 62 тыс. предложений. Причем 87% заявок по программам высшего образования.

На портале «Работа России» компании планируют заключить почти 132 тыс. договоров с будущими выпускниками. После обучения молодые специалисты получат гарантированное трудоустройство.

«Обучение финансируется работодателем или государством, а выпускник — по договору — обязуется отработать от 3 до 5 лет», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Студенты, которые планируют поступать в вуз или в колледж, могут подобрать целевое обучение и начать карьеру уже с первого курса. Все актуальные вакансии собраны на портале «Работа России».