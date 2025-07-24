Горная выработка облагается налогом на имущество организаций, если соответствует понятию сооружения

Чтобы решить по конкретному объекту, облагается ли он налогом на имущество, нужно опираться на законы, ГОСТ и техдокументацию.

В письме от 28.05.2025 № 03-05-05-01/52335 Минфин пояснил, когда горная выработка считается объектом обложения налогом на имущество организаций.

Согласно ст. 374 НК, объектом обложения налогом на имущество организаций признается недвижимость, учитываемая на балансе организации в качестве объектов основных средств в случае, если налоговая база по этому имуществу определяется как среднегодовая стоимость.

Что считается объектом основных средств – указано в пункте 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н.

По закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ сооружением признается строительная система, имеющая наземную, надземную и (или) подземную части, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций, и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Понятие горной выработки определено в ГОСТ Р 57719-2017: это искусственное сооружение в недрах Земли или на ее поверхности, созданное в результате ведения горных работ с целью выполнения ее функционального назначения и сохранения в течение определенного срока времени.

Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ), принятым и введенным в действие приказом Госстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст, являются основными фондами.

То есть горные выработки будут объектами обложения налогом на имущество организаций в случае, если они соответствуют понятию сооружения, установленному пунктом законом № 384-ФЗ (в том числе имеют несущие строительные конструкции), а также критериям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 374 НК, приходит к выводу Минфин.

Чтобы решить, относится ли конкретный объект вспомогательного назначения к объектам налогообложения налогом на имущество организаций, нужно руководствоваться указанными выше нормами законодательства, ГОСТом и технической документацией, уточняет ведомство.

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