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Налог на имущество организаций

Горная выработка облагается налогом на имущество организаций, если соответствует понятию сооружения

Чтобы решить по конкретному объекту, облагается ли он налогом на имущество, нужно опираться на законы, ГОСТ и техдокументацию.

В письме от 28.05.2025 № 03-05-05-01/52335 Минфин пояснил, когда горная выработка считается объектом обложения налогом на имущество организаций.

Согласно ст. 374 НК, объектом обложения налогом на имущество организаций признается недвижимость, учитываемая на балансе организации в качестве объектов основных средств в случае, если налоговая база по этому имуществу определяется как среднегодовая стоимость.

Что считается объектом основных средств – указано в пункте 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н.

По закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ сооружением признается строительная система, имеющая наземную, надземную и (или) подземную части, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций, и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Понятие горной выработки определено в ГОСТ Р 57719-2017: это искусственное сооружение в недрах Земли или на ее поверхности, созданное в результате ведения горных работ с целью выполнения ее функционального назначения и сохранения в течение определенного срока времени.

Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ), принятым и введенным в действие приказом Госстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст, являются основными фондами.

То есть горные выработки будут объектами обложения налогом на имущество организаций в случае, если они соответствуют понятию сооружения, установленному пунктом законом № 384-ФЗ (в том числе имеют несущие строительные конструкции), а также критериям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 374 НК, приходит к выводу Минфин.

Чтобы решить, относится ли конкретный объект вспомогательного назначения к объектам налогообложения налогом на имущество организаций, нужно руководствоваться указанными выше нормами законодательства, ГОСТом и технической документацией, уточняет ведомство.

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