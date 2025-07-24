Пошлину за договор дарения жилья уменьшили в два раза. Но только при сделках с родственниками

23 июля 2025 Президент подписал закон от 23.07.2025 № 231-ФЗ, предусматривающий скидку близким родственникам при нотариальном удостоверении дарения недвижимости.

Изменения вносят в ст. 333.38 НК. Для супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, братьев и сестер госпошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества предусмотрена скидка 50%.

С января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости стало обязательным, средняя его стоимость составляет 25-30 тыс. рублей.

Также закон освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности и по делам, связанным с распоряжением доходами несовершеннолетних.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.