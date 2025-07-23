Цифровой рубль

Россияне смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября 2026 года

Сначала принимать цифровые рубли будут магазины с выручкой до 120 млн рублей в год, а с 1 сентября 2028 года — все предприятия.

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, по которому с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и магазины с выручкой до 120 млн рублей должны дать клиента возможность использовать цифровой рубль.

Другие кредитные организации с универсальной лицензией и продавцы товаров и услуг выручкой до 30 млн рублей в год должны принимать цифровой рубль с 1 сентября 2027 года. А остальные банки и предприятия — с 1 сентября 2028 года.

В местах, где есть проблемы со связью, продавцы не обязаны принимать цифровые рубли. Это же правило распространяется на тех, у кого выручка не превышает 5 млн рублей в год.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны дать возможность клиентам применять единый универсальный QR-код для оплаты покупок.

Универсальный QR-код при переводе цифровых рублей также должны использовать покупатели, которые оплачивают товары компаний или ИП.

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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