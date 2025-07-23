Россияне смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября 2026 года

Сначала принимать цифровые рубли будут магазины с выручкой до 120 млн рублей в год, а с 1 сентября 2028 года — все предприятия.

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, по которому с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и магазины с выручкой до 120 млн рублей должны дать клиента возможность использовать цифровой рубль.

Другие кредитные организации с универсальной лицензией и продавцы товаров и услуг выручкой до 30 млн рублей в год должны принимать цифровой рубль с 1 сентября 2027 года. А остальные банки и предприятия — с 1 сентября 2028 года.

В местах, где есть проблемы со связью, продавцы не обязаны принимать цифровые рубли. Это же правило распространяется на тех, у кого выручка не превышает 5 млн рублей в год.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны дать возможность клиентам применять единый универсальный QR-код для оплаты покупок.

Универсальный QR-код при переводе цифровых рублей также должны использовать покупатели, которые оплачивают товары компаний или ИП.