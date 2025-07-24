Должна ли управляющая компания платить НДС – зависит от того, кто по факту выполняет работы

Минфин разъяснил порядок освобождения от НДС коммунальных услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД управляющей компанией на упорщенке.

В письме от 26.05.2025 № 03-07-07/51402 ведомство напомнило, что право на освобождение от НДС есть у компаний на УСН, если их годовой доход меньше 60 млн рублей. После превышения этого лимита упрощенцы должны рассчитывать и платить налог.

Но согласно подп. 29 п. 3 ст. 149 НК реализация коммунальных услуг управляющих компаний освобождена от НДС – при условии приобретения коммунальных услуг этими компаниями у организаций коммунального хозяйства.

Также подп. 30 п. 3 ст. 149 НК освобождена от НДС реализация работ (услуг) управляющими компаниями по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Условие такое же – приобретение этих работ/услуг у компаний и ИП, непосредственно выполняющих эти услуги.

То есть, управляющая компания на УСН без права на освобождение от НДС может применять освобождение от НДС при реализации коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Но это освобождение не распространяется на компании и ИП, которые непосредственно выполняют работы и оказывают коммунальные услуги.

Соответственно, если управляющая компания выполняет работы по содержанию и ремонту /оказывает коммунальные услуги своими силами – эти работы и услуги подлежат налогообложению НДС.

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