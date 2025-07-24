Понятие туристических услуг установили законодательно

В законодательстве закрепили понятия туристской услуги, субъектов и объектов туристической деятельности. Такой закон от 23.07.2025 № 238-ФЗ подписал президент РФ Владимир Путин.

Определено, что туристская услуга – это услуга, которую в том числе оказывают туроператоры, турагенты и гостиницы, экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы-проводники, а также владельцы горнолыжных и пляжных комплексов

Субъектами туристической деятельности считаются юрлица, ИП и физлица. Объектами — здания, строения, сооружения и транспорт в собственности или аренде у субъектов туристической деятельности.

Определено понятие туристской индустрии. Это комплексная сфера экономической деятельности, при которой используются объекты индустрии для туристических услуг. В туристскую индустрию также входят те организации, которые перевозят, лечат, предоставляют питание туристам, и развлекают их.

Также закон устанавливает размеры взносов для туроператоров.

Положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.