👶 Выплаты от работодателей до 1 млн рублей при рождении детей освободили от НДФЛ

Путин подписал закон о налоговой льготе. Раньше сумма выплаты без налога составляла 50 тыс. рублей.

Корпоративные выплаты до 1 млн рублей, которые работодатели предоставляют сотрудникам при рождении детей, не будут облагаться НДФЛ. Закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ подписал президент России.

В настоящее время не облагается НДФЛ выплата в размере до 50 тыс. рублей.

Новая норма начнет действовать с 1 января 2026 года.

Мера поддержки распространяется и на случаи усыновления детей в возрасте до 1 года.