👶 Выплаты от работодателей до 1 млн рублей при рождении детей освободили от НДФЛ
Путин подписал закон о налоговой льготе. Раньше сумма выплаты без налога составляла 50 тыс. рублей.
Корпоративные выплаты до 1 млн рублей, которые работодатели предоставляют сотрудникам при рождении детей, не будут облагаться НДФЛ. Закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ подписал президент России.
В настоящее время не облагается НДФЛ выплата в размере до 50 тыс. рублей.
Новая норма начнет действовать с 1 января 2026 года.
Мера поддержки распространяется и на случаи усыновления детей в возрасте до 1 года.
Комментарии8
Ни разу не встречала тех, кто выплачивал бы 50 тыр.
А уж 1 млн - вообще из области фантастики
есть такие, которые 50 тыс выплачивают. Один раз сталкивалась, справку для отца делали.
Я тоже 1 раз.
Получатель был племянником дира.
У нас 30 тысяч платят
@Алейда, и у нас. Когда-то было 40, потом кризис стал подступать
вот в пользу различного рода племянников и сделали!
Простому смертному и с обложением было бо неплохо получить. Да кто ж ему был дал!
Новая схема обналички
согласна на 1000%. и не подкопаться будет)