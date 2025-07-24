Срок отправки заявки на патент после показа изобретения на выставке увеличили в два раза

После презентации изобретения на международной выставке запатентовать его можно будет в течение года. Раньше было 6 месяцев.

Изобретение, показанное на международной выставке, можно будет запатентовать в течение 12 месяцев – вместо шести. Такой закон от 23.07.2025 № 235-ФЗ подписал Владимир Путин.

Так хотят защитить права авторов изобретения, показанного на международной выставке, до момента подачи патентной заявки.

Россия участвует в международных соглашениях в сфере интеллектуальной собственности, среди которых Парижская конвенция по охране промышленной собственности. По документу, если экспонат был представлен на выставке, а потом получил статус изобретения, то датой заявки будет считаться день показа этого изобретения на выставке, и с этого дня она будет в приоритете.

По российскому законодательству, раскрытие информации об изобретении, в том числе показ на выставке – это не препятствие признанию патентоспособности изобретения. Но раньше срок приоритета на патент составлял 6 месяцев, а по Парижской конвенции – 12 месяцев.