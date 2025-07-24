Предпринимателям из новых регионов хотят разрешить использование незарегистрированных товарных знаков: законопроект-2025

В течение нескольких лет бизнес в ДНР и ЛНР не мог регистрировать бренды. Теперь для них предлагают сделать переходный период.

Предпринимателям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предлагается разрешить временно использовать незарегистрированные товарные знаки. Такой законопроект 23 июля 2025 года внесен в Госдуму группой сенаторов.

«На протяжении нескольких лет после фактического выхода из состава Украины субъекты предпринимательской деятельности, в частности, из ДНР и ЛНР, не имели возможности зарегистрировать свои средства индивидуализации, поскольку не был создан специальный орган исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке.

Из-за этого бизнес не имеет официальных документов на исключительное право на товарные знаки, которые используются для индивидуализации производимых ими товаров, услуг, работ.

При этом товарные знаки, используемые в новых регионах, могут нарушать права третьих лиц, которые зарегистрировали свои средства индивидуализации в России, добавляют авторы законопроекта.

В связи с этим предлагается разрешить бизнесу из этих регионов использовать такие бренды в течение переходного периода, продолжительность которого определит кабмин. Это позволит бизнесу продолжать свою деятельность, не нарушая права других организаций.

Если закон примут, он вступит в силу через три месяца после официального опубликования.