Роспатент: на 19% стало больше заявок на регистрацию личных брендов

За регистрацией товарных знаков стали обращаться самозанятые и физлица без статуса предпринимателя. За два года они подали в Роспатент больше 40 тысяч заявок.

В первой половине 2025 года на 19% выросло число заявок на регистрацию личных брендов. Роспатент принял почти 11,6 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков.

«Доля обращений от физлиц превысила 18% от всех заявок на товарные знаки, поданных российскими заявителями», — сказали в пресс-службе ведомства.

С июня 2023 года зарегистрировать личный товарный знак могут самозанятые и частные лица. За два года они подали свыше 40 тыс. заявок.

Заявки на регистрацию личных брендов стали популярны у физлиц без статуса предпринимателя, которые выходят на потребительские рынки и работают в сфере услуг.

Чаще всего товарный знак хотят получить предприниматели, которые работают в сегменте одежды и обуви (21%), занимаются программным обеспечением и электроникой (18%). Чаще всего свой бренд хотят те, кто оказывает услуги в сфере рекламы и продвижения товаров (43%), а также в сфере образования, развлечения и фитнеса (18%).