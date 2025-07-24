⚡️ Итоги дня: возбудили первое дело о дропперстве, S7 оштрафовали за овербукинг, а в законе появилось понятие «студенческая семья»

В России вырос рынок ритуальных услуг на фоне высокого спроса на похороны. За январь-апрель рынок увеличился на 12,7%, до 39,5 млрд рублей, при росте смертности на 4,5%.

Продажи услуг спутникового интернета в России во втором квартале заметно выросли из-за нестабильной работы интернета мобильного. Например, продажи спутникового интернета «Триколор» увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аэропорт Домодедово находится в предбанкротном состоянии, заявил его новый глава Андрей Иванов. По его словам, аэропорт должен около 70 млрд, а его убыток составляет 10 млрд рублей.

За первое полугодие 2025-го выпуск минеральных удобрений в России вырос до 33,7 млн тонн. Это на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тыс. рублей за овербукинг. В мае 2025 года нескольким людям отказали в регистрации на рейс. Причиной стало превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту лайнера.

По итогам июня в России было выдано 88,5 тыс. автомобильных кредитов. По сравнению с маем показатель вырос на 7,8%, однако в годовом выражении — упал на 41,1%.

Потребители возвращают от 15% до 45% заказанных в интернете одежды, обуви и аксессуаров. Самая высокая вероятность возврата товара — 30–45% — у Wildberries, Ozon и других крупных маркетплейсов.

Президент Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие «студенческая семья». Это люди до 35 лет, которые состоят в браке, воспитывают ребенка, являются его единственными родителями (усыновителями) и получают среднее профессиональное или высшее образование.

В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве. Задержали 52-летнюю женщину, на чей счет злоумышленники перевели более 1 млн рублей.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов.

В России предложили временно отправлять в учебно-воспитательную специальную школу тех детей, которые часто участвовали в травле и применяли физическое насилие по отношению к другим детям.