Для применения пониженной ставки земельного налога придется доказать использование участка по назначению
Чтобы применять налоговую ставку земельного налога в размере 0,3%, налогоплательщик будут доказывать право на льготу. Об этом пишет ФНС в письме от 17.07.2025 № БС-4-21/6776@.
Ведомство направило для учета в работе инспекциям позицию ВС РФ по вопросу применения льготной ставки налога. Суд установил, что для применения сниженных ставок налогоплательщик должен доказать:
что участок относится к землям, для которых установлена такая ставка;
использование участка по целевому назначению.
Суд рассматривал ситуацию, когда ИП не использовал участки в хозяйственной деятельности. ВС не согласился с выводами предыдущих инстанций и отменил их решения. Он разъяснил, что земли не осваивались для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и эксплуатации жилфонда. То есть для применения льготы важен факт использования участка.
Так как пониженная налоговая ставка в размере 0,3% по своей сути является налоговой льготой для стимулирования использования сельскохозяйственных земель по их прямому назначению, при возникновении налогового спора обосновать налогоплательщик должен доказать наличие оснований для ее применения, отмечает ФНС.
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