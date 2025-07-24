🥵 Скидки с высоким градусом! -75% на обновленные курсы со стартом 1 августа

Делаем максимальные скидки на топовые курсы по бухгалтерии с нуля, ОСНО и УСН! Мы обновили программы и добавили уроки по ИИ, расчету среднего заработка и кадровому учету с 1 сентября. Скорее записывайтесь — пока еще есть время на подготовку! Работайте без ошибок, докажите свои компетенции, чтобы получить заслуженное повышение. Старт обучения 1 августа.

До 25 июля вы можете купить наши обновленные курсы по бухгалтерии с нуля, учету на ОСНО и УСН с максимальной скидкой 80%. Вы научитесь применять искусственный интеллект в работе, разберетесь в новых правилах расчета среднего заработка и кадрового учета с 1 сентября — повысите квалификацию и сможете вырасти до главбуха! Записывайтесь — старт 1 августа.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

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Вы получите знания по основным участкам работы бухгалтера: научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС и искусственному интеллекту в работе бухгалтера.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ. Мы обновили курс и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчету с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей.

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