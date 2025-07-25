В 59 ОЭЗ в России работает более 1300 компаний-резидентов, создано 110 тысяч рабочих мест

Более половины особых экономических зон созданы в последние пять лет. В это же время прибавилась 561 компания в числе резидентов.

С момента запуска работы особых экономических зон (за 20 лет) в России создано 59 ОЭЗ. Более 1300 компаний-резидентов вложили 2,7 трлн рублей инвестиций, создали 110 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Особые экономические зоны отвечают на ключевые запросы бизнеса. Именно в рамках ОЭЗ запускаются производства, обеспечивающие технологический суверенитет и замещающие импорт», — подчеркнул Решетников.

Он уточнил, что особенно активно ОЭЗ развиваются в последние пять лет. С 2020 года создано 34 зоны, добавился 561 резидент.

ОЭЗ помогают развивать региональные экономики, создают высококвалифицированные рабочие места. При этом зарплаты на предприятиях в ОЭЗ часто выше среднерегиональных на 30–50%.

В 2025 году в России создано шесть новых экономических зон, еще пять — расширены. Среди новых — туристическая зона на Кузбассе, машиностроительный кластер в Челябинской области, промышленно-логистический хаб в Новосибирской области.

«Затраты на льготы и создание инфраструктуры окупаются за счет роста налоговой базы. На сегодня бюджетный эффект от работы ОЭЗ превысил 122 млрд рублей», — добавил Решетников.

ОН рассказал о дальнейших приоритетах развития механизма: упрощение процедур для инвесторов, интеграция мер инфраструктурной поддержки, расширение туристических форматов, активное привлечение зарубежных компаний. Сегодня в российских ОЭЗ работает более 100 иностранных инвесторов из 34 стран.