Глава РСПП: до 2030 года вряд ли можно решить проблему дефицита рабочей силы без мигрантов

На рынке труда в России не хватает около 3 млн человек.

До 2030 года решить проблему дефицита кадров за счет роста производительности труда вряд ли получится. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он напомнил, что на рынке труда не хватает минимум 2,4 млн человек.

«Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Потребность дополнительной рабочей силы - 2,4 млн человек», — отметил Шохин.

По некоторым экспертным оценкам дефицит еще выше – более 3 млн человек. Поэтому вряд ли возможно решить проблему до 2030 года путем роста производительности труда или увеличением рабочего времени, считает руководитель РСПП.