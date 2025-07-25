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Глава РСПП: до 2030 года вряд ли можно решить проблему дефицита рабочей силы без мигрантов

На рынке труда в России не хватает около 3 млн человек.

До 2030 года решить проблему дефицита кадров за счет роста производительности труда вряд ли получится. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он напомнил, что на рынке труда не хватает минимум 2,4 млн человек.

«Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Потребность дополнительной рабочей силы - 2,4 млн человек», — отметил Шохин.

По некоторым экспертным оценкам дефицит еще выше – более 3 млн человек. Поэтому вряд ли возможно решить проблему до 2030 года путем роста производительности труда или увеличением рабочего времени, считает руководитель РСПП.

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Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    До 2030 года решить проблему дефицита кадров за счет роста производительности труда вряд ли получится. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

    Он напомнил, что на рынке труда не хватает минимум 2,4 млн человек.

    «Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Потребность дополнительной рабочей силы - 2,4 млн человек», — отметил Шохин.

    Я бы предложил привлечь на работу, работников сотрудников всяких разных Фондов, Союзов, Общественных палаток и прочей белиберды, которые и сами не знаю чем занимаются и для каких целей вообще создано их предприятие!

    Так там найдётся не то что 3 миллиона, а 13 миллионов !

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    До 2030 года решить проблему дефицита кадров за счет роста производительности труда вряд ли получится.

    Можно подумать, что, получив сейчас доп рабочую силу, они прямо бросятся повышать производительность.

  • понаехавший Тут

    ...А к 2030 году мигранты превратятся в коренных жителей и эта проблема будет решена

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