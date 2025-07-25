Глава РСПП: до 2030 года вряд ли можно решить проблему дефицита рабочей силы без мигрантов
На рынке труда в России не хватает около 3 млн человек.
До 2030 года решить проблему дефицита кадров за счет роста производительности труда вряд ли получится. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Он напомнил, что на рынке труда не хватает минимум 2,4 млн человек.
«Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Потребность дополнительной рабочей силы - 2,4 млн человек», — отметил Шохин.
По некоторым экспертным оценкам дефицит еще выше – более 3 млн человек. Поэтому вряд ли возможно решить проблему до 2030 года путем роста производительности труда или увеличением рабочего времени, считает руководитель РСПП.
Комментарии3
Я бы предложил привлечь на работу,
работниковсотрудников всяких разных Фондов, Союзов, Общественных палаток и прочей белиберды, которые и сами не знаю чем занимаются и для каких целей вообще создано их предприятие!
Так там найдётся не то что 3 миллиона, а 13 миллионов !
Можно подумать, что, получив сейчас доп рабочую силу, они прямо бросятся повышать производительность.
...А к 2030 году мигранты превратятся в коренных жителей и эта проблема будет решена