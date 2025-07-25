Депутат рассказала о праве матери ребенка до 1,5 лет на дополнительные перерывы.

Мать ребенка в возрасте до полутора лет кроме обеденного перерыва имеет законное право на дополнительные перерывы для кормления ребенка. Их можно брать не реже чем через каждые 3 часа и не менее 30 минут каждый.

Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«Право мамы на перерывы для кормления закреплено в главе 41 ТК. В ст. 258 сказано, что мама ребенка в возрасте до 1,5 лет кроме обеденного перерыва имеет право на дополнительные перерывы для кормления: не реже чем через каждые 3 часа, не менее 30 минут каждый», — пояснила Стенякина.

Если у женщины двое детей до 1,5 лет или больше, продолжительность каждого перерыва для кормления должна быть не менее часа, добавила депутат.

«Конечно, добраться до дома и обратно за полчаса–час можно только в том случае, если работа совсем близко к дому. Поэтому по заявлению сотрудницы перерывы для кормления можно объединить и перенести на начало или конец рабочего дня или добавить к обеденному перерыву», — уточнила она.

Перерывы для кормления входят в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка, подчеркнула Стенякина.