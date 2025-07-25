⏳ 25 июля 2025 – последний день для отправки декларации по туристическому налогу

Не позднее 25 июля нужно отчитаться по турналогу за 2 квартал.

Сегодня, 25 июля, крайний срок для представления декларации по туристическому налогу за 2 квартал 2025 года, напоминает ФНС по новым регионам.

Обязанность отправить отчетность есть у компаний и физлиц, которые размещают туристов в отелях, гостиницах, гостевых домах и т. д.

Обязательные условия такой работы:

объект размещения внесен в специальный реестр;

на территории муниципального образования введен туристический налог.

Декларацию отправляют в налоговую по месту нахождения средства размещения. Крупнейшие налогоплательщики отправляют декларацию по месту своего учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Также 25 июля 2025 года нужно сдать еще ряд деклараций и уведомлений.

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