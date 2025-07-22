⏳ До 25 июля 2025 нужно сдать отчетность и отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ
25 июня 2025 года – последний день для отправки уведомления по ЕНП налоговыми агентами:
по НДФЛ за период с 1 по 22 июня;
по страховым взносам за июнь.
Также до 25 июля нужно представить:
декларацию по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие/июнь;
РСВ за 1 полугодие 2025 г.;
6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 г.;
персонифицированные сведения о физлицах;
декларация по налогу на прибыль из фактически полученной прибыли;
декларацию по НДС за 2 кв. 2025 г.;
декларацию по НДПИ;
декларацию по водному налогу;
декларацию по туристическому налогу;
декларацию по акцизам;
ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности;
ЕФС-1: сведения о взносах по травматизму;
ЕФС-1: сведения о доп.взносах на пенсионное страхование.
Бизнес на АУСН до 25 июля платит через ЕНП налог за июнь.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.
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