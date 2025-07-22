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Отчетность

⏳ До 25 июля 2025 нужно сдать отчетность и отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ

Заплатить налоги нужно будет до 28 июля.

25 июня 2025 года – последний день для отправки уведомления по ЕНП налоговыми агентами:

  • по НДФЛ за период с 1 по 22 июня;

  • по страховым взносам за июнь.

Также до 25 июля нужно представить:

  • декларацию по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие/июнь;

  • РСВ за 1 полугодие 2025 г.;

  • 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 г.;

  • персонифицированные сведения о физлицах;

  • декларация по налогу на прибыль из фактически полученной прибыли;

  • декларацию по НДС за 2 кв. 2025 г.;

  • декларацию по НДПИ;

  • декларацию по водному налогу;

  • декларацию по туристическому налогу;

  • декларацию по акцизам;

  • ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности;

  • ЕФС-1: сведения о взносах по травматизму;

  • ЕФС-1: сведения о доп.взносах на пенсионное страхование.

Бизнес на АУСН до 25 июля платит через ЕНП налог за июнь.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.

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Автор

Михаил Жуховицкий

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