⏳ До 25 июля 2025 нужно сдать отчетность и отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ

Заплатить налоги нужно будет до 28 июля.

25 июня 2025 года – последний день для отправки уведомления по ЕНП налоговыми агентами:

по НДФЛ за период с 1 по 22 июня;

по страховым взносам за июнь.

Также до 25 июля нужно представить:

декларацию по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие/июнь;

РСВ за 1 полугодие 2025 г.;

6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 г.;

персонифицированные сведения о физлицах;

декларация по налогу на прибыль из фактически полученной прибыли;

декларацию по НДС за 2 кв. 2025 г.;

декларацию по НДПИ;

декларацию по водному налогу;

декларацию по туристическому налогу;

декларацию по акцизам;

ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности;

ЕФС-1: сведения о взносах по травматизму;

ЕФС-1: сведения о доп.взносах на пенсионное страхование.

Бизнес на АУСН до 25 июля платит через ЕНП налог за июнь.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.

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