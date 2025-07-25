При переходе из малого бизнеса в средний право на льготу по страховым взносам не теряется

Если у компании изменилась категория, но она осталась в реестре МСП и соответствует условиям – можно и дальше платить страховые взносы по ставке 7,6%.

Компания на ОСНО, работающая в сфере обрабатывающего производства, переходит из категории малого бизнеса в средний, при этом остается в реестре МСП.

В этом случае у ООО остается право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов 7,6% предусмотренного п. 13.2 ст. 427 НК, указали налоговики в чате ФНС.

При этом компания должна соответствовать всем условиям для получения этой льготы.

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