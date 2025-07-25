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Налоговые льготы по НДС

Безвозмездная передача имущества на нужды СВО освобождена от НДС

По новому закону бесплатная передача товаров, работ, услуг на нужды СВО освобождена от налога. Новая норма заработала с 1 июля 2025.

Законом от 23.07.2025 № 227-ФЗ с 1 июля 2025 года передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) воинским частям и организациям ВС на безвозмездной основе освобождена от НДС.

Для этого нужно соблюдать два условия:

  • товары (работы, услуги) передаются в целях их использования в ходе СВО;

  • факт получения товаров (работ, услуг) и цели их использования нужно подтвердить документом, подписанным руководителем воинской части или организации.

Восстанавливать входящий НДС по таким товарам не нужно. Стоимость переданного имущества можно учесть в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль.

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