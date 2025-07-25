👦 Оплатить детский сад материнским капиталом можно до трех лет ребенка и сразу на нескольких детей

Материнский капитал можно направить на оплату детского сада, пишет Минтруд.

Для этого нужно подать заявление на распоряжение маткапиталом через Госдулуги, МФЦ или в отделении СФР.

Соцфонд примет решение и переведет деньги в детсад в течение 5 рабочих дней.

Что нужно помнить об оплате детского сада маткапиталом: