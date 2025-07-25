👦 Оплатить детский сад материнским капиталом можно до трех лет ребенка и сразу на нескольких детей
Материнский капитал можно направить на оплату детского сада, пишет Минтруд.
Для этого нужно подать заявление на распоряжение маткапиталом через Госдулуги, МФЦ или в отделении СФР.
Соцфонд примет решение и переведет деньги в детсад в течение 5 рабочих дней.
Что нужно помнить об оплате детского сада маткапиталом:
оплатить детский сад материнским капиталом можно не дожидаясь трех лет со дня рождения ребенка;
можно оплатить сад любого ребенка в семье – независимо от того, на кого детей получен сертификат;
можно оплатить детский сад сразу нескольких детей;
можно оплатить дополнительные кружки или секции в детском саду;
оплачивать можно как частный, так и государственный детский сад.
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