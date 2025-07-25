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👦 Оплатить детский сад материнским капиталом можно до трех лет ребенка и сразу на нескольких детей

Минтруд напомнил правила использования материнского капитала для оплаты детского сада.

Материнский капитал можно направить на оплату детского сада, пишет Минтруд.  

Для этого нужно подать заявление на распоряжение маткапиталом через Госдулуги, МФЦ или в отделении СФР.

Соцфонд примет решение и переведет деньги в детсад в течение 5 рабочих дней.

Что нужно помнить об оплате детского сада маткапиталом:

  • оплатить детский сад материнским капиталом можно не дожидаясь трех лет со дня рождения ребенка;

  • можно оплатить сад любого ребенка в семье – независимо от того, на кого детей получен сертификат;

  • можно оплатить детский сад сразу нескольких детей;

  • можно оплатить дополнительные кружки или секции в детском саду;

  • оплачивать можно как частный, так и государственный детский сад.

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