ФНС разработала форматы единого транспортного документа

ФНС опубликовала проект приказа об утверждении форматов электронного единого транспортного документа. Проект опубликован на портале проектов НПА.

Единый электронный транспортный документ будет подтверждать заключение договоров перевозки груза, пассажиров, ручной клади, багажа и грузобагажа.

Документ разработан в рамках вступления в силу нового закона от 08.08.2024 № 288-ФЗ о прямых смешанных перевозках с 1 сентября 2025 года. По новым правилам заключение договора перевозки будет подтверждать единый транспортный документ. Его форму и порядок оформления разработал Минтранс.

Правила обмена электронным единым транспортным документом утверждены кабмином.