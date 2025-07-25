На портале поставщиков объем закупок достиг почти 58 млрд

За год объем закупок через портал вырос на 2,5млрд рублей.

На портале поставщиков за 6 месяцев 2025 года провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За первую половину 2025 года объем закупок вырос более чем на 2,5 млрд год к году.

Больше всего покупали:

строительные, медицинские, хозяйственные товары и бытовую технику;

услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту;

информационно-технологические товары, средства связи и электронику.

«Ключевыми регионами-поставщиками, кроме Москвы, стали Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область», — уточнил Сергей Собянин.

Портал поставщиков запустили для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают около 380 тысяч предпринимателей со всей России. 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. Каждый день через портал заключается порядка 1,5 тыс. контрактов.