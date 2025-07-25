🌻 Правительство приостановило действие плавающих пошлин на подсолнечное масло. Обещают, что дефицита масла не будет

Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот приостановили для роста экспорта.

Постановлением от 24 июля 2025 года №1091 Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Так хотят поднять объемы продаж на внешние рынки и поддержать российских производителей и переработчиков подсолнечника.

Решение приняли по предложению Масложирового союза России, пишет пресс-служба кабмина.

Плавающие ставки установили в 2021 и 2022 годах для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Это помогло экономически заинтересовать производителей поставлять продукцию на внутренний рынок.

Теперь ставки будут равны нулю. Мера будет действовать до 31 августа 2025 года включительно, говорится в сообщении.

Сейчас внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме, поэтому временная отмена пошлин не приведет к дефициту подсолнечного масла для россиян, заверяет кабмин.