⚡️ Итоги дня: покупатели стали экономить на арбузах и ягодах, спрос на лекарства от алкоголизма вырос на 13%, а семьям хотят выделить дополнительные деньги к школе

Продажи арбузов 8–21 июля сократились на 15% год к году, дынь — выросли на 7%. Снижение спроса на арбузы связано со стремлением потребителей сократить расходы. Из-за экономии они отказываются не только от покупки бахчевых. Например, спрос на клубнику и черешню на пике сезона сократился на 5–9% год к году.

Спрос на рекламу в семейных блогах за первое полугодие упал на 15–25%, тогда как новостные каналы показали рост на 20–25%. Категории «юмор» и «бьюти» также выросли — на 15% и 10–15% соответственно.

В 2025 году продажи препаратов от алкоголизма выросли на 13%. За полгода в стране продали 553 200 упаковок препаратов. В денежном выражении продажи выросли до 539,6 млн рублей. Также заметно увеличилось количество людей, которые обращаются за лекарственной помощью в борьбе с алкогольной зависимостью.

Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, которые «дискредитируют традиционные ценности». Владельцы аудиовизуальных сервисов будут обязаны блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах смешанных единоборств. Это станет «действенным шагом» в борьбе с преступностью, в частности, с распространением экстремизма.

48% банков из первой сотни столкнулись со снижением прибыли, ушли в минус или нарастили убытки. Сказываются затянувшийся период высоких ставок и замедление экономики.

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре до 30 градусов.

Водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей, если они не сообщили в ГАИ о смене прописки. Автовладельцы обязаны это сделать в течение 10 дней.

Kia отзывает почти 80 тыс. автомобилей Sportage в России, проданных в 2010-2015 годах. Причина — нужно заменить мультипредохранитель блока HECU на автомобилях, произведенных на заводе Kia Slovakia.

В Госдуме предложили выплачивать деньги семьям с детьми к 1 сентября. Сумма выплаты на ребенка — прожиточный минимум по стране, сейчас это 17 773 рублей.

Мигрант из Индии зарегистрировал товарный знак «Матушка-земля». Под ним он будет выпускать хозтовары в Ростове-на-Дону.

В Москве создали духи с ароматом «технологического суверенитета». По словам создателей, запах отражает атмосферу ИТ-отрасли в целом.

В работе спутниковой интернет-системы Starlink произошел глобальный сбой, который длился больше 2,5 часов.

У «Авито» появится управляющий директор по искусственному интеллекту. Управляющий директор по ИИ будет внедрять новые продукты и проекты, чтобы упростить пользование приложением для продавцов и покупателей. Работать над этим в компании будут с помощью генеративного искусственного интеллекта (GenAI).