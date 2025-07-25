⚡️ Итоги дня: покупатели стали экономить на арбузах и ягодах, спрос на лекарства от алкоголизма вырос на 13%, а семьям хотят выделить дополнительные деньги к школе
Продажи арбузов 8–21 июля сократились на 15% год к году, дынь — выросли на 7%. Снижение спроса на арбузы связано со стремлением потребителей сократить расходы. Из-за экономии они отказываются не только от покупки бахчевых. Например, спрос на клубнику и черешню на пике сезона сократился на 5–9% год к году.
Спрос на рекламу в семейных блогах за первое полугодие упал на 15–25%, тогда как новостные каналы показали рост на 20–25%. Категории «юмор» и «бьюти» также выросли — на 15% и 10–15% соответственно.
В 2025 году продажи препаратов от алкоголизма выросли на 13%. За полгода в стране продали 553 200 упаковок препаратов. В денежном выражении продажи выросли до 539,6 млн рублей. Также заметно увеличилось количество людей, которые обращаются за лекарственной помощью в борьбе с алкогольной зависимостью.
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, которые «дискредитируют традиционные ценности». Владельцы аудиовизуальных сервисов будут обязаны блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах смешанных единоборств. Это станет «действенным шагом» в борьбе с преступностью, в частности, с распространением экстремизма.
48% банков из первой сотни столкнулись со снижением прибыли, ушли в минус или нарастили убытки. Сказываются затянувшийся период высоких ставок и замедление экономики.
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Искусственный интеллект - главный ньюсмейкер