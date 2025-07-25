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НДС

Управляющие компании жалуются, что их не освобождают от НДС по поручению президента

Власти должны были до 15 июня 2025 года подготовить предложения по освобождению от НДС управляющих компаний в сфере ЖКХ, но этого не сделали.

Представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) пожаловались в администрацию президента на задержку с освобождением от НДС управляющих компаний в сфере ЖКХ.

В конце мая 2025 года президент Владимир Путин поручил подготовить предложения об освобождении от НДС услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущество многоквартирных домов. Это должно затронуть управляющие компании, которые применяют УСН. Поручение должны были исполнить до 15 июня, но это до сих пор не сделано, пишет Forbes.

С 1 января 2025 года управляющие компании, как и другой бизнес на УСН с доходом более 60 млн рублей, должны платить НДС. При этом повысить стоимость ремонта на величину НДС компании не смогут без решения собственников.

«Жители находятся между двух огней: либо финансировать прибыль привлеченного подрядчика, либо оплачивать дополнительные суммы, которые пойдут в бюджет. Иных источников финансирования у УК практически не существует», — сказал депутат Владимир Кошелев.

Освобождение управляющих компаний от НДС позволит им направлять все собранных с жильцов деньги на выполнение работ. В противном случае качество услуг снизится, а состояние домов ухудшится из-за недофинансирования.

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